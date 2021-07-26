Тина Кароль поразила поклонников новым образом

На "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" певица Тина Кароль выступила вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

На мероприятие Кароль появилась в белом сетчатом костюме от британского дизайнера David Koma, стоимость которого превышает 100 тыс. грн.

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Брюки и полупрозрачная рубашка, усыпанные кристаллами, и туфли-лодочки на высоких каблуках. В нарядах от David Koma появлялись такие мировые звезды, как Дуа Липа и Дженнифер Лопес.

Образ пленил сердца поклонников: "Несравненная", "Красотка", "Яркая звездочка", "Настоящая красота", "Милашка", - пишут пользователи сети.





Тина Кароль на фестивале Atlas Weekend 6 июля вызвала волну возмущения. Артистка вышла на сцену с живым питоном. Исполняя песню "Твои грехи", держала его на шее. Зоозащитники назвали это издевательством над животным. Негативно отреагировали и подписчики певицы в соцсетях.