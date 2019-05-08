Тина Кароль озадачила фанов новым фото

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в сети Instagram новое фото. Фото: Instagram.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новое фото.

Фотография вызвала бурную реакцию фанов. Им не понравилось выражение лица звезды.

"Что с ней?", "Что с лицом?", "Ей страшно?" - спрашивали у комментариях под фото.

А вот образ Тины понравился всем.

"Вау, что-то новенькое", "Эстетика в деталях", "Очарование", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph #federicaputelli Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 7 Май 2019 в 11:50 PDT

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В кадре артистка в сексуальном наряде - декорированном украшениями топе с глубоким декольте и брюках необычного фасона. Образ дополнили красными губами и распущенными волнистыми волосами.

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