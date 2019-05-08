Тина Кароль озадачила фанов новым фото

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новое фото.
Фотография вызвала бурную реакцию фанов. Им не понравилось выражение лица звезды.
"Что с ней?", "Что с лицом?", "Ей страшно?" - спрашивали у комментариях под фото.
А вот образ Тины понравился всем.
"Вау, что-то новенькое", "Эстетика в деталях", "Очарование", - пишут они.
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В кадре артистка в сексуальном наряде - декорированном украшениями топе с глубоким декольте и брюках необычного фасона. Образ дополнили красными губами и распущенными волнистыми волосами.
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