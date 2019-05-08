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среда, 08 мая 2019 12:12

Тина Кароль озадачила фанов новым фото

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Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в сети Instagram новое фото. Фото: Instagram.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новое фото.

Фотография вызвала бурную реакцию фанов. Им не понравилось выражение лица звезды.

"Что с ней?", "Что с лицом?", "Ей страшно?" - спрашивали у комментариях под фото.

А вот образ Тины понравился всем.

"Вау, что-то новенькое", "Эстетика в деталях", "Очарование", - пишут они.

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#tinakarol #тинакароль Ph #federicaputelli

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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В кадре артистка в сексуальном наряде - декорированном украшениями топе с глубоким декольте и брюках необычного фасона. Образ дополнили красными губами и распущенными волнистыми волосами.

Украинская артистка Оля Полякова обвинила американскую певицу Кэти Перри в плагиате ее образа "женщины-люстры". Перри появилась в таком наряде на красной дорожке Met Gala 2019.

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