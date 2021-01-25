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понедельник, 25 января 2021 15:26

Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
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Исполнительница Тина Кароль, которая является народной и заслуженной артисткой Украины, обладательницей Ордена княгини Ольги III степени, сегодня отмечает 36-летие. За 15 лет в шоу-бизнесе она представила около 40 клипов и 7 альбомов.

Звезда появилась на свет в Татьянин день, поэтому родители назвали ее Татьяной. В начале карьеры певица взяла сценическое имя Тина Кароль.

Gazeta.ua предлагает вспомнить соблазнительные фото артистки.

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Тине Кароль исполняется 36 лет
Фото: instagram.com/tina_karol
Тине Кароль исполняется 36 лет
Тине Кароль исполняется 36 лет
Тине Кароль исполняется 36 лет
Тине Кароль исполняется 36 лет

Тина Кароль зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров. Певица больше года является лицом ювелирного бренда "Укрзолото". Звезда такого уровня за долговременную рекламную кампанию может претендовать на $200 тыс.

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