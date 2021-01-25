Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки

Исполнительница Тина Кароль, которая является народной и заслуженной артисткой Украины, обладательницей Ордена княгини Ольги III степени, сегодня отмечает 36-летие. За 15 лет в шоу-бизнесе она представила около 40 клипов и 7 альбомов.

Звезда появилась на свет в Татьянин день, поэтому родители назвали ее Татьяной. В начале карьеры певица взяла сценическое имя Тина Кароль.

Gazeta.ua предлагает вспомнить соблазнительные фото артистки.

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Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров. Певица больше года является лицом ювелирного бренда "Укрзолото". Звезда такого уровня за долговременную рекламную кампанию может претендовать на $200 тыс.