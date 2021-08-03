Тиктокера застрелили посреди кинотеатра

В США от огнестрельного ранения скончался популярный блогер 19-летний Энтони Барахас. В звезду TikTok с миллионной аудиторией стреляли в одном из кинотеатров на юге Калифорнии.

Барахас вместе с подругой 18-летней Райли Гудрич пришли посмотреть фильм в кинотеатр города Корона 26 июля, передает BBC. Обоим выстрелили в голову прямо во время сеанса. Девушка скончалась на месте, а блогера успели доставить в больницу, где он находился на аппарате жизнеобеспечения. 31 июля он скончался.

"Нападение никак не провоцировали. Жертв расстреляли безо всякого предварительного контакта. Пара смотрела фильм ужасов, на показ которого продали всего шесть билетов", - заявили в полиции Короны.

Подозреваемый стрелок 20-летний Джозеф Хименес не признает вины. Полиция вместе с прокуратурой собираются выдвинуть против него обвинения в двух убийствах. Хименесу грозит смертная казнь.

Фото: instagram.com/itsanthonymichael

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Энтони Барахас имеет почти миллион подписчиков на TikTok. Он начал создавать развлекательные видео с начала 2019-го. Его перепевки песен популярных исполнителей регулярно набирали более 1 млн просмотров. Последнее видео на странице Барахаса он загрузил 23 июля. На нем блогер шутит с родными во время семейного отдыха на Гавайях.