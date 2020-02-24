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понедельник, 24 февраля 2020 15:02

Терновый венец и языки пламени: Макс Барских создал коллекцию одежды с украинским дизайнером
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Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская
Фото: Прес-служба певца
Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская
Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская
Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская
Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская

Украинский певец 29-летний Макс Барских и дизайнер и модельер 38-летняя Лилия Литковская совместно создали коллекцию одежды "Pray at the dancefloor".

Творческую коллаборацию приурочили к началу мирового тура музыканта "Nezemnaya-2020", рассказали в пресс-службе певца

Первая коллекция одежды в 2018 году от Макса Барских называлась #BEREGA. Сейчас артист продолжает развивать собственную линию одежды вместе с брендом LITKOVSKAYA.

Ассортимент значительно расширился. В нем преобладают красный, белый и черный цвета. Знаковыми элементами стали - терновый венец, название шестого полноформатного альбома "1990" и языки пламени.

Саундтреком мероприятия стал 3-й украиноязычный сингл "Двое" из будущего альбома Барских.

В коллекцию вошли универсальные базовые вещи sport casual для мужчин и женщин: худи, 2 вида футболок, лонгслив, водолазка, спортивные штаны, шорты, носки, кожаный аксессуар "терновый венец" и эксклюзивный рюкзак-трансформер. Последний можно будет использовать в качестве вип-приглашения на один из концертов в рамках международного тура. Все изделия коллаборации упаковали в разлагающийся эко-пластик. Продавать впервые будут уже концерте в Вильнюсе 27 февраля.

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Авторами визуальной части рекламной кампании стало творческое объединение художников Горсад. Вдохновленные фресками эпохи Возрождения, фотохудожники смешали в кадре библейские мотивы и рэйверскую эстетику. Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская.

На протяжении 12 лет одна из ведущих радиостанций СНГ - LOVE RADIO - определяет лучших артистов. В 2019 году по мнению радиослушателей "Певцом года" стал Макс Барских. Помимо основной награды украинский музыкант вновь удостоен звания "самого ротируемого исполнителя", а суммарное количество прозвучавших треков составило 2 недели беспрерывного вещания.

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