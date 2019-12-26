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четверг, 26 декабря 2019 16:48

Макс Барских стал "Певцом года" по версии LOVE RADIO

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  В следующем году Макс Барских отправится в международный тур. Фото: пресс-служба
В следующем году Макс Барских отправится в международный тур. Фото: пресс-служба

На протяжении 12 лет одна из ведущих радиостанций СНГ - LOVE RADIO - определяет лучших артистов. В 2019 году по мнению радиослушателей "Певецом года" стал Макс Барских.

Помимо основной награды украинский музыкант вновь удостоен звания "самого ротируемого исполнителя", а суммарное количество прозвучавших треков составило 2 недели беспрерывного вещания.

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"Вряд ли я смогу ответить, какой по счету у меня является эта награда "Певец года". Но от этого не становится менее волнительно. Тем более, что выбирали слушатели, а это для меня огромная честь", - комментирует артист.

Согласно статистике в среднем за сутки треки Барских звучали около 10 раз, а хитами-фаворитами 2019-го стали синглы: "Неземная", "Неслучайно" и "Лей, не жалей".

Apple Music определил TOP-100 самых популярных треков 2019 года на своей площадке. Макс Барских стал триумфатором влиятельного чарта в 2 странах одновременно. В Украине наибольшего количества прослушиваний достигли синглы "Берега", "Неземная" и "Полураздета".

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