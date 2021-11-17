"Теперь делают комплименты" - Ризатдинова поделилась детскими комплексами

Анна Ризадинова рассказала о детских комплексах. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о детских комплексах. Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро вспомнил замечания тренеров относительно ее внешности.

За легкостью выполнения любого элемента Ризатдиновой стоит упорный труд и длительные тренировки. А также – язвительные замечания, о которых она рассказала в шоу "Дети против звезд" на "Новом канале".

"Больше всего запомнила негатив по поводу моих ног, мол, они кривые и короткие. С такими в гимнастике я ничего не достигну. В детстве в личном дневнике просила Господа продлить мне ноги. Я все пропускаю через себя. Было трудно найти силы, чтобы продолжать заниматься дальше. Теперь делают комплименты по поводу ног, и мне это странно слышать", - поделилась женщина.

Спортсменка в собственной школе художественной гимнастики использует другой подход к обучению гимнасткам.

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"Любой профессиональный спорт предполагает строгое отношение. Я не знаю ни одного вида спорта, где постоянно гладили бы по головке, и все было мягко и лояльно. Но я считаю, что детей нельзя ранить морально. Когда ребенок только начинает заниматься, ее нельзя прессинговать: "Ты толстая, некрасивая, у тебя не те ноги, широкие плечи". Это все перерастает в комплексы", - добавила она.

Гимнастка 28-летняя Анна Ризатдинова, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, поделилась, как и почему решила закончить спортивную карьеру.