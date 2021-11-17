"Теперь делают комплименты" - Ризатдинова поделилась детскими комплексами

 
Ексклюзивы
1/5
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 2304
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 792
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1053
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 909
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 639
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1431
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1980
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1989
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7038
Фото
Все фото
5
5
4
6
6
В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом
В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом
В мерцающих образах и с одинаковыми прическами: Синди Кроуфорд с дочерью сияли на мероприятии
В мерцающих образах и с одинаковыми прическами: Синди Кроуфорд с дочерью сияли на мероприятии
Обладатель &quot;Оскаров&quot; снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Сколько мужчин звонят по телефону во время секса: неожиданные факты в процентах
Сколько мужчин звонят по телефону во время секса: неожиданные факты в процентах
&quot;Місячний сюр - сонячний блюз&quot;. Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
"Місячний сюр - сонячний блюз". Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
Видео
Все видео
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео
Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео
Monatik вспомнил, как не мог поделить $100 с Лободой за песню
Monatik вспомнил, как не мог поделить $100 с Лободой за песню
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Интервью
1/5
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 243
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2079
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1008
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 927
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8208
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 225
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
среда, 17 ноября 2021 12:33

"Теперь делают комплименты" - Ризатдинова поделилась детскими комплексами

  Комментировать
&quot;Теперь делают комплименты&quot; - Ризатдинова поделилась детскими комплексами
Анна Ризадинова рассказала о детских комплексах. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о детских комплексах. Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро вспомнил замечания тренеров относительно ее внешности.

За легкостью выполнения любого элемента Ризатдиновой стоит упорный труд и длительные тренировки. А также – язвительные замечания, о которых она рассказала в шоу "Дети против звезд" на "Новом канале".

"Больше всего запомнила негатив по поводу моих ног, мол, они кривые и короткие. С такими в гимнастике я ничего не достигну. В детстве в личном дневнике просила Господа продлить мне ноги. Я все пропускаю через себя. Было трудно найти силы, чтобы продолжать заниматься дальше. Теперь делают комплименты по поводу ног, и мне это странно слышать", - поделилась женщина.

Спортсменка в собственной школе художественной гимнастики использует другой подход к обучению гимнасткам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская диджей спасала друга из гаража тряпками

"Любой профессиональный спорт предполагает строгое отношение. Я не знаю ни одного вида спорта, где постоянно гладили бы по головке, и все было мягко и лояльно. Но я считаю, что детей нельзя ранить морально. Когда ребенок только начинает заниматься, ее нельзя прессинговать: "Ты толстая, некрасивая, у тебя не те ноги, широкие плечи". Это все перерастает в комплексы", - добавила она.

Гимнастка 28-летняя Анна Ризатдинова, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, поделилась, как и почему решила закончить спортивную карьеру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Теперь делают комплименты" - Ризатдинова поделилась детскими комплексами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 64218
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 34795
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 8271
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 7272
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины Просмотров: 7056
Знаменитости
В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом
В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом
5
 Просмотров: 1242
В мерцающих образах и с одинаковыми прическами: Синди Кроуфорд с дочерью сияли на мероприятии
В мерцающих образах и с одинаковыми прическами: Синди Кроуфорд с дочерью сияли на мероприятии
5
 Просмотров: 1215
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
4
 Просмотров: 1386
Сколько мужчин звонят по телефону во время секса: неожиданные факты в процентах
Сколько мужчин звонят по телефону во время секса: неожиданные факты в процентах
6
 Просмотров: 999
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
Голосов: 43857
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть