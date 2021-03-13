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суббота, 13 марта 2021 20:53

Телеведущий Горбунов стал Тиной Кароль: видео

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Телеведущий Горбунов стал Тиной Кароль: видео
Горбунов предстал в образе Тины Кароль. Фото: liveam

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов стал участником телешоу "Липсинк батл".

На сцене он появился в образе Тины Кароль и исполнил попурри песен артистки.

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Справился ли Юрий с задачей и получит ли звание лучшего пародиста страны - смотрите.

По правилам шоу звездных пародий "Липсинк баттл", в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д. Определять победителя в паре будут зрители в зале своими аплодисментами. Победители трех баттлов в конце вечера будут биться в "супербатле" пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит громкие аплодисменты — пройдет в Суперфинал, где будет бороться за победу, главный приз проекта — золотой чемпионский пояс "Липсинк баттл".

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