Телеведущий Горбунов стал Тиной Кароль: видео

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов стал участником телешоу "Липсинк батл".

На сцене он появился в образе Тины Кароль и исполнил попурри песен артистки.

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Справился ли Юрий с задачей и получит ли звание лучшего пародиста страны - смотрите.

По правилам шоу звездных пародий "Липсинк баттл", в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д. Определять победителя в паре будут зрители в зале своими аплодисментами. Победители трех баттлов в конце вечера будут биться в "супербатле" пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит громкие аплодисменты — пройдет в Суперфинал, где будет бороться за победу, главный приз проекта — золотой чемпионский пояс "Липсинк баттл".