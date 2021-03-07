Ксения Мишина стала "волчицей", а Свитолина - Монатиком. На "плюсах" стартовало новое шоу

На "1+1" новое шоу. Фото: liveam

На телеканале "1+1" стартовало шоу "Липсинк батл", которое является очень популярным в Америке.

В проекте звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать других звезд и бороться за главный приз.

Ведущими шоу стала народная актриса Украины Тина Кароль и продюсер, репер Потап.

В первом выпуске состязались три звездные пары: Ксения Мишина против Александра Эллерта, Анна Ризатдинова против Элины Свитолиной, Юрий Ткач против Игоря Ласточкина.

В первом туре гимнастка Анна Ризатдинова пародировала Олю Полякову и проиграла теннисистке Элине Свитолиной, перевоплотившейся в Дмитрия Монатика.

Александр Эллерт в образе Бритни Спирс обошел свою возлюбленную Ксению Мишину, которая липсила Олега Винника. Юрий Ткач прекрасно скопировал корейского хитмейкера PSY и победил Игоря Ласточкина, повторившего знаменитое выступление Русланы на Евровидении.

В финале Эллерт, Свитолина и Ткач пародировали Тину Кароль, и по результатам голосования аудитории, победителем первого выпуска стал Юрий Ткач. Теперь комик будет бороться за победу в финале шоу.

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По правилам шоу звездных пародий "Липсинк баттл", в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д. Определять победителя в паре будут зрители в зале своими аплодисментами. Победители трех баттлов в конце вечера будут биться в "супербатле" пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит громкие аплодисменты — пройдет в Суперфинал, где будет бороться за победу, главный приз проекта — золотой чемпионский пояс "Липсинк баттл".