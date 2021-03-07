Ксения Мишина стала "волчицей", а Свитолина - Монатиком. На "плюсах" стартовало новое шоу

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 99
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 963
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1197
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 567
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1323
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1962
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3618
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 891
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
5
5
5
10
5
Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике
Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Нина Матвиенко и ее муж отмечают золотую свадьбу. Архивные фото супругов
Нина Матвиенко и ее муж отмечают золотую свадьбу. Архивные фото супругов
Самая молодая из сестер Кардашьян похвасталась идеальным прессом
Самая молодая из сестер Кардашьян похвасталась идеальным прессом
Видео
Все видео
Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе
"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе
"А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней
"А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней
"Девочки рулят". Каменских представила зажигательный трек о мире девушек
"Девочки рулят". Каменских представила зажигательный трек о мире девушек
Pop-jazz исполнительница выпустила песню, на которую ее вдохновили родители
Pop-jazz исполнительница выпустила песню, на которую ее вдохновили родители
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 306
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 342
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 567
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 369
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 06:30

Ксения Мишина стала "волчицей", а Свитолина - Монатиком. На "плюсах" стартовало новое шоу

  Комментировать
Ксения Мишина стала &quot;волчицей&quot;, а Свитолина - Монатиком. На &quot;плюсах&quot; стартовало новое шоу
На "1+1" новое шоу. Фото: liveam

На телеканале "1+1" стартовало шоу "Липсинк батл", которое является очень популярным в Америке.

В проекте звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать других звезд и бороться за главный приз.

Ведущими шоу стала народная актриса Украины Тина Кароль и продюсер, репер Потап.

В первом выпуске состязались три звездные пары: Ксения Мишина против Александра Эллерта, Анна Ризатдинова против Элины Свитолиной, Юрий Ткач против Игоря Ласточкина.

В первом туре гимнастка Анна Ризатдинова пародировала Олю Полякову и проиграла теннисистке Элине Свитолиной, перевоплотившейся в Дмитрия Монатика.

Александр Эллерт в образе Бритни Спирс обошел свою возлюбленную Ксению Мишину, которая липсила Олега Винника. Юрий Ткач прекрасно скопировал корейского хитмейкера PSY и победил Игоря Ласточкина, повторившего знаменитое выступление Русланы на Евровидении.

В финале Эллерт, Свитолина и Ткач пародировали Тину Кароль, и по результатам голосования аудитории, победителем первого выпуска стал Юрий Ткач. Теперь комик будет бороться за победу в финале шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе

По правилам шоу звездных пародий "Липсинк баттл", в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. Каждую звездную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д. Определять победителя в паре будут зрители в зале своими аплодисментами. Победители трех баттлов в конце вечера будут биться в "супербатле" пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит громкие аплодисменты — пройдет в Суперфинал, где будет бороться за победу, главный приз проекта — золотой чемпионский пояс "Липсинк баттл".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ксения Мишина стала "волчицей", а Свитолина - Монатиком. На "плюсах" стартовало новое шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 23787
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 13167
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 11539
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 8316
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8100
Знаменитости
Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике
Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике
5
 Просмотров: 1395
Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
 Просмотров: 639
"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе
"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе
 Просмотров: 540
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз
5
 Просмотров: 2899
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 11539
Больше всего комментируют
6
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показания счетчика
Голосов: 42692
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть