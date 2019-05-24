Tayanna вместе с Laud создали новый лирический трек

Лирическая песня "Без тебя" рассказывает о гордости, которая мешает влюбленным признаваться в своих чувствах и оставляет их в одиночестве Фото: Podrobnosti.ua

Певица Tayanna с Laud выпустила первый совместный трек "Без тебя".

Tayanna и Laud спели дуэтом неожиданно. Певцы знакомые 10 лет, но это первый их совместный трек. Песня понравилась фанатам, пишет Радио Максимум.

Лирическая песня "Без тебя" рассказывает о гордости, которая мешает влюбленным признаваться в своих чувствах и оставляет их в одиночестве.

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"Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, она очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе. Помню, на первой репетиции ее сольного концерта я взял гитару, и мы начали импровизировать, переросшее в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня "Без тебя" понравится также, как она нравится нам ", - рассказал Laud.

Певица Мадонна представила трек Crave, который записан совместно с американским рэпером Swae Lee. Песня войдет в будущий альбом артистки под названием Madame X. Его выход запланирован на 14 июня.