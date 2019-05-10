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пятница, 10 мая 2019 12:42

Мадонна представила композицию из будущего альбома

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  Мадонна представила песню Crave. Фото: Stereogum
Мадонна представила песню Crave. Фото: Stereogum

Певица Мадонна представила трек Crave, который записан совместно с американским рэпером Swae Lee.

Песня войдет в будущий альбом артистки под названием Madame X. Его выход запланирован на 14 июня.

Композицию опубликовали на Youtube-канале Мадонны. Будущая пластинка певицы будет состоять из 15 треков.

Соавтором Crave выступила Starrah, которая приложила руку к хитам Рианны, Камилы Кабельо, Maroon 5 и Дрейка.

Одним из продюсеров трека стал Майк Дин, известный по работе с Канье Уэстом и Бейонсе.

Кроме Swae Lee и Maluma, в альбоме Madame X можно услышать Quavo из рэп-трио Migos, Diplo и бразильскую певицу Anitta.

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Мадонна выступит на "Евровидении-2019", которое пройдет в этом году в Израиле. Американская певица появится в финале шоу и исполнит 2 композиции. Одна из них будет известной, а другая - новой. Общая стоимость расходов на перелет, проживание и гонорар певицы составит $1,3 млн. Спонсирует приезд звезды израильско-канадский бизнесмен Сильван Адамс.

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