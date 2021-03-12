Tayanna представила ремикс интимного сингла

Tayanna представила ремикс песни из альбома "Жіноча сила". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Исполнительница Tayanna представила ремикс песни "Плачу і сміюся" с альбома "Жіноча сила". Автором ремикса является саундпродюсер Fimaro.

Автором песни выступил композитор Сергей Пидкаура.

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"Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и раскрыть тогдашнее состояние души. Это большой подарок судьбы: иметь рядом такого человека, с которым можно разделить как радость, так и слезы", - отметила артистка.

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