Танец с ведущими, Винник и Дорн: рассекретили подробности финала "Танцев со звездами"

Известны подробности прямого эфира "Танцев со звездами". Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 22 ноября, на телеканале "1+1" пары полуфиналистов проекта "Танцы со звездами" выполнят 3 танца, 1 из которых - танец с ведущими.

Тина Кароль станцует румбу с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, Юрий Горбунов выполнит квикстеп ради выступления с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком, а вот ведущий балкона Олег Винник станет партнером Санты Димопулос и Макса Леонова.

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4-м приглашенным судьей станет телеведущая Леся Никитюк.

Вместе с Винником на балконе участников будет встречать Ольга Фреймут.

Зрителей ждет много сюрпризов. Так, Иракли Макацария выполнит зажигательное фламенко с экс-партнершей по паркету Яной Заяц. Винник выступит с песней "Как жить без тебя". Специальным гостем вечера станет Иван Дорн.

В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" главный судья проекта Влад Яма травмировался и сразу поехал в больницу.