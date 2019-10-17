"Танцы со звездами": в шоу появился новый судья

Григорий Чапкис станет постоянным судьей шоу "Танцы со звездами". Фото: 1plus1.ua

20 октября, в воскресенье, состоится 9 прямой эфир "Танцев со звездами" на "1+1".

Зрителей ждет сюрприз - в проекте появится 4-й постоянный судья.

Им станет балетмейстер и Народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, который в минувшее воскресенье занял кресло приглашенного судьи шоу.

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После эфира участники признавались, что комментарии Григория больше всего мотивировали их, а социальные сети проекта заполонили сообщения с просьбой видеть Григория чаще.

По словам балетмейстера, за 2-3 минуты нужно оценить музыкальность, ритмичность, выразительность, соответствие костюма, музыки, актерское мастерство и поставить справедливую оценку, от которой будет зависеть дальнейшая судьба участников на проекте.

"Я счастлив, что буду и дальше помогать участникам совершенствовать хореографию, и сделаю все, чтобы оценки были справедливыми, а проект оставил глубокий след в сердцах зрителей. Для меня "Танцы со звездами" - лучшее шоу, которое популяризирует хореографию и культуру исполнения танцев", - прокомментировал свое возвращение в шоу Чапкис.

В воскресенье состоялся восьмой эфир шоу "Танцы со звездами" 2019 Судьи единогласно приняли решение - шоу оставляют Михаил Кукуюк с Елизаветой Дружининой. Более того, они были разочарованы, что Михаил даже не попытался побороться и подвел своего партнера - Елизавету.