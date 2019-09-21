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суббота, 21 сентября 2019 10:54

"Танцы со звездами": фавориты ответили на слухи о любви

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&quot;Танцы со звездами&quot;: фавориты ответили на слухи о любви
Спортсменка Анна Ризатдинова с партнером Александром Прохоровым стали фаворатима шоу "Танцы со звездами". Фото - ТСН

Участник шоу "Танцы со звездами" Александр Прохоров признался, что с партнершей Анной Ризатдиновой проводит больше времени, чем с близкими.

Однако, есть ли между ними нечто большее, кроме партнерства в танцах и дружбы - пока хранит молчание.

"Конечно, успели и притереться, ведь видимся друг с другом чаще, чем со своими близкими и родными. С Аней безумно комфортно работать, мы смогли найти тот компромисс и общие цели, которые помогают нам двигаться уверенными шагами на проекте. Очень благодарен Анюте за самоотдачу , упорство и любовь к делу, которым она сейчас занимается", - сказал он, передает Clutch.

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Прохоров добавил, что ему повезло второй сезон подряд с партнершами-спортсменками. Однако отметил, что паре возможно сложнее, чем другим. Потому что приходится переучивать тело двигаться по-новому.

"Хочется, чтобы нашу с Аней пару оценивали не по растяжке и гибкости, а за труд и усердие, с которыми мы готовим каждую нашу постановку. Зритель требует красоты и легкости. И мы над этим работаем, а это, поверьте, нелегко", - добавил он.

Спортсменка Анна Ризатдинова с партнером Александром Прохоровым поражает в каждом эфире танцевальными постановками. На один из таких Анна вышла несмотря на травму и боль в ребрах. Каждый раз Анна и Александр обменивают теплыми словами, что и наталкивает зрителей на мысли о романе между ними.

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