"Танцы со звездами": для кого 6-й эфир стал последним

Состоялся шестой эфир "Танцев со звездами". Фото: 1+1

Шоу "Танцы со звездами" после голосования жюри и по результатам зрительского голосования покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Их танго и номер с "Мулен Руж" не впечатлили ни зрителей, ни судей.

Кроме них, в зону риска на этот раз попали: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Темой шестого прямого эфира "Танцев" был "Вечер кинофильмов". Звездные участники воссоздали сцены из известных кинолент и превратились в своих любимых кумиров.

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22 сентября, шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay. В пятом эфире они выполнили сексуальный стрип.