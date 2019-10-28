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понедельник, 28 октября 2019 02:13

"Танцы со звездами": чем закончился очередной эфир

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&quot;Танцы со звездами&quot;: чем закончился очередной эфир
Прошел очередной этап "Танцев со звездами 2019". Фото: 1+1

Состоялся десятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами".

Темой прямого эфира шоу стала "Мистический вечер в Хэллоуин", поэтому на паркете пары продемонстрировали номера, полные загадочных историй.

Так, в зону риска попали три пары: Даниэль Салем с Юлией Сахневич, Елена Кравец с Максом Леоновым и Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой.

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Однако только две пары набравшие низкую сумму баллов, за возможность остаться в проект продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в одиннадцатом эфире пришлось бороться Елене и Даниэлю, одновременно должны были станцевать ча-ча-ча.

Шоу покинула пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич, которые покоряли паркет страстным мистическим танго.

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