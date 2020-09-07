Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу

 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 396
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1233
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 567
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 369
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 450
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3285
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
4
5
5
5
Жена Дзидзьо продемонстрировала отличный пресс
Жена Дзидзьо продемонстрировала отличный пресс
Звезда &quot;Величественный века&quot; во второй раз станет мамой
Звезда "Величественный века" во второй раз станет мамой
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Едва грудь не выскочила: секс-звезда Астафьева показала в сети эротические фото
Едва грудь не выскочила: секс-звезда Астафьева показала в сети эротические фото
Тина Кароль снялась в провокационной фотосессии для модного журнала
Тина Кароль снялась в провокационной фотосессии для модного журнала
Видео
Все видео
Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу
Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу
Безумные танцы и африканские мотивы: Sysuev выпустил песню "Гучний Двіж"
Безумные танцы и африканские мотивы: Sysuev выпустил песню "Гучний Двіж"
"Это история, которую я еще никому не рассказывала" — Анна Разумовская представила новую песню
"Это история, которую я еще никому не рассказывала" — Анна Разумовская представила новую песню
Полуобнаженные девушки и страстные танцы: Каменских выпустила горячий клип на песню A Huevo (16+)
Полуобнаженные девушки и страстные танцы: Каменских выпустила горячий клип на песню A Huevo (16+)
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 486
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9675
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2547
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 306
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 01:28

Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу

  Комментировать
Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу
Судьи 4 сезона "Танцы со звездами". Фото: Instagram

В воскресенье, 6 сентября, вышел второй выпуск 4 сезона "Танцы со звездами. За победу боролись 14 пар, однако по правилам шоу в конце одна должна была покинуть соревнование.

В этом сезоне участниками шоу является Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицька, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Ольга Фреймут, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

В конце судьи объявили свои оценки, однако последнее слово остается за зрителями.

Так, Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели, а также Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева попали в зону риска.

В третьей эфир прошли Сергей Мельник и Аделина Дели, а Дмитрий Танкович покидает шоу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 26982
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 8091
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
 Просмотров: 7965
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 7760
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 7398
Знаменитости
Жена Дзидзьо продемонстрировала отличный пресс
Жена Дзидзьо продемонстрировала отличный пресс
4
 Просмотров: 630
Пэрис Хилтон призналась об издевательствах бывших
Пэрис Хилтон призналась об издевательствах бывших Просмотров: 423
От гражданства к православию: друг Путина 71-летний Депардье сменил религию
От гражданства к православию: друг Путина 71-летний Депардье сменил религию 1 Просмотров: 792
Звезда "Величественный века" во второй раз станет мамой
Звезда "Величественный века" во второй раз станет мамой
4
 Просмотров: 999
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 101163
Больше всего комментируют
17
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 41327
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua