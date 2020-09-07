Танцы со звездами 2020: Кто покинул шоу

Судьи 4 сезона "Танцы со звездами". Фото: Instagram

В воскресенье, 6 сентября, вышел второй выпуск 4 сезона "Танцы со звездами. За победу боролись 14 пар, однако по правилам шоу в конце одна должна была покинуть соревнование.

В этом сезоне участниками шоу является Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицька, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Ольга Фреймут, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

В конце судьи объявили свои оценки, однако последнее слово остается за зрителями.

Так, Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели, а также Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева попали в зону риска.

В третьей эфир прошли Сергей Мельник и Аделина Дели, а Дмитрий Танкович покидает шоу.