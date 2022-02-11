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пятница, 11 февраля 2022 16:13

Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards

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Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
Адель показала, как отпраздновала свой триумф на Brit Awards. Фото: Reuters

Британская исполнительница Адель посетила гей-клуб.

Звезда мирового масштаба отметила свой триумф на Brit Awards 2022 в гей-клубе с друзьями. Там ее и сняли. Кадры того вечера попали в Instagram.

Она танцевала в костюме кремового цвета, с вечерним макияжем и с золотистыми украшениями. Под костюмом у певицы был только бюстгальтер. Адель веселилась, танцевала вокруг пилона, пока не упала.

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Чтобы просмотреть видео, листайте вправо.

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Публикация от ADELE ³⁰ (@adelesp)

Британская певица Адель стала главной звездой премии Brit Awards 2022 в Лондоне. Звезда забрала домой три статуэтки: "Артист года", "Песня года" и "Альбом года". На премии исполнительница выгуляла три платья, одно из которых было от украинского дизайнера Марианны Сенчиной. Для красной дорожки Адель надела черное бархатное платье от Armani. А на ее безымянном пальце красовалось кольцо с драгоценным камнем.

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