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среда, 09 февраля 2022 12:51

От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
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Британская певица Адель стала главной звездой премии Brit Awards 2022 в Лондоне. Звезда забрала домой три статуэтки: "Артист года", "Песня года" и "Альбом года".

На премии исполнительница выгуляла три платья, одно из которых было от украинского дизайнера Марианны Сенчиной.

Для красной дорожки Адель надела черное бархатное платье от Armani. А на ее безымянном пальце красовалось кольцо с драгоценным камнем.

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Для выступления на сцене певица выбрала блестящее золотое платье от Valentino.

Британская певица Адель надела платье от украинского дизайнера на Brit Awards 2022
Фото: Reuters
Британская певица Адель надела платье от украинского дизайнера на Brit Awards 2022
Британская певица Адель надела платье от украинского дизайнера на Brit Awards 2022
Британская певица Адель надела платье от украинского дизайнера на Brit Awards 2022
Британская певица Адель надела платье от украинского дизайнера на Brit Awards 2022

А в коротком бархатном платье от украинского бренда Marianna Senchina Адель получала награду "Артист года".

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Публикация от Smotánka (@smotanka_official)

Британская певица Адель представила видеоработу на песню Oh My God. Она является третьим синглом из альбома "30". Премьерой звезда поделилась в Instagram. В 19 лет. видео просмотрели более 9,5 млн раз. Режиссером черно-белого клипа был Сэм Браун.

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Дата
09
февраля

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