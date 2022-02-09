От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии

Британская певица Адель стала главной звездой премии Brit Awards 2022 в Лондоне. Звезда забрала домой три статуэтки: "Артист года", "Песня года" и "Альбом года".
На премии исполнительница выгуляла три платья, одно из которых было от украинского дизайнера Марианны Сенчиной.
Для красной дорожки Адель надела черное бархатное платье от Armani. А на ее безымянном пальце красовалось кольцо с драгоценным камнем.
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Для выступления на сцене певица выбрала блестящее золотое платье от Valentino.
А в коротком бархатном платье от украинского бренда Marianna Senchina Адель получала награду "Артист года".
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Британская певица Адель представила видеоработу на песню Oh My God. Она является третьим синглом из альбома "30". Премьерой звезда поделилась в Instagram. В 19 лет. видео просмотрели более 9,5 млн раз. Режиссером черно-белого клипа был Сэм Браун.
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