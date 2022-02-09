 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 891
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 621
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1053
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2277
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1071
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3600
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2205
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
7
11
17
5
17
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
&quot;Скульптура из подрамников и кресты Малевича&quot;: в музее истории Киева откроют выставку Антона Логова
"Скульптура из подрамников и кресты Малевича": в музее истории Киева откроют выставку Антона Логова
&quot;Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно&quot;: в прокат выходит криминальная драма &quot;Носорог&quot; Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
&quot;Моя любов&quot;. Our Atlantic выпустили песню об абьюзе для нацотбора на Евровидение
"Моя любов". Our Atlantic выпустили песню об абьюзе для нацотбора на Евровидение
&quot;Скульптура из метеорита и картина на обоях&quot; - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Видео
Все видео
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1098
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1854
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 243
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 12:09

Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
7

  Комментировать

Британская премия Brit Awards – одна из немногих, которую не отменяли в последние два года из-за пандемии. В 2020 году церемония состоялась за несколько недель до того, как Великобритания оказалась в локдауне. Вручение наград прошлого года состоялось в мае с аудиторией 4 тыс. человек, включая медицинских работников, которым выдали бесплатные билеты.

В этом году впервые в истории премии не было разделения на мужские и женские номинации. Ведущим шоу был стендап-комик Мо Гиллиган. На премии выступали Эд Ширан, бывший фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер, автор-исполнитель Сэм Фендер и певица Энн-Мари, пишет nv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Романтическая комедия с Дженнифер Лопес и приключенческий экшн с Антонио Бандерасом - самые громкие фильмы, выходящие в прокат 10 февраля

Триумфатором Brit Awards 2022 стала Адель. Исполнительница завоевала три главные награды: "Артист года", "Альбом года" (30) и "Песня года" (за Easy on Me). Певица посвятила награду сыну Анджело и бывшему мужу Саймону Конеки.

Little Simz
Фото: Reuters
Адель
Wolf Alice
Оливия Родриго
Сэм Фендер

Список победителей Brit Awards 2022:

Альбом года - Адель, 30;

Артист года - Адель;

Лучшая группа - Wolf Alice;

Песня года - Адель, Easy On Me;

Лучший новый артист - Little Simz;

Лучший международный артист - Билли Айлиш;

Лучшая международная группа - Silk Sonic;

Лучшая международная песня - Оливия Родриго, Good 4U;

Восходящая звезда Британии - Холли Хамберстоун;

Лучший танец - Бекки Хилл;

Лучший рок/альтернатива — Сэм Фендер;

Лучший поп/R&B — Дуа Липа;

Лучший хип-хоп/грайм/рэп — Dave;

Продюсер года - Inflo;

Автор года – Эд Ширан.

Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм, является британским эквивалентом премии Грэмми. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 33483
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13455
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 3 Просмотров: 12645
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 11962
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10674
Культура
Романтическая комедия с Дженнифер Лопес и приключенческий экшн с Антонио Бандерасом - самые громкие фильмы, выходящие в прокат 10 февраля
Романтическая комедия с Дженнифер Лопес и приключенческий экшн с Антонио Бандерасом - самые громкие фильмы, выходящие в прокат 10 февраля
 Просмотров: 306
"Скульптура из подрамников и кресты Малевича": в музее истории Киева откроют выставку Антона Логова
"Скульптура из подрамников и кресты Малевича": в музее истории Киева откроют выставку Антона Логова
11
 Просмотров: 153
Жадан, Забужко – это авторитеты украинской культурной диаспоры в ватно-дебильном "русском" море - Иван Семесюк
Жадан, Забужко – это авторитеты украинской культурной диаспоры в ватно-дебильном "русском" море - Иван Семесюк
 Просмотров: 261
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
17
 Просмотров: 621
"Моя любов". Our Atlantic выпустили песню об абьюзе для нацотбора на Евровидение
"Моя любов". Our Atlantic выпустили песню об абьюзе для нацотбора на Евровидение
5
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
15
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
3
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
3
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 3337
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть