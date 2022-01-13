С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God

Адель представила стильный черно-белый клип на песню Oh My God. Фото: скриншот из клипа

Британская певица Адель представила видео-работу на песню Oh My God. Она является третьим синглом из альбома "30".

Премьерой звезда поделилась в Instagram. За 19 ч. видео просмотрели более 9,5 млн раз. Режиссером черно-белого клипа выступил Сэм Браун.

Для съемок исполнительнице подготовили три роскошных наряда от Harris Reed, Louis Vuitton и Vivienne Westwood.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения

В видеоработе также появляются питон и лошадь. Адель делилась в сети, что когда увидела рептилию на съемочной площадке, то "быстро забрала оттуда задницу".

Британская исполнительница Адель, которая 19 ноября представила альбом "30", давала интервью австралийскому каналу Channel 7. Но журналист смог пообщаться с артисткой всего 20-30 мин.