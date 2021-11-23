Обиженная Адель покинула интервью. Из-за этого журналист был отстранен, а канал потерял $1 млн

Британская исполнительница Адель, которая 19 ноября представила альбом "30", давала интервью австралийскому каналу Channel 7. Но журналист смог пообщаться с артисткой всего 20-30 мин.

Автор: instagram.com/adele Лейбл артистки Sony запретил Channel 7 транслировать интервью

Телеканал отправил своего журналиста Мэтта Дорана в Лондон, чтобы тот провел интервью со звездой. Они говорили около 20-30 мин. После этого Адель спросила, что Доран думает о ее новой работе. Журналист откровенно ответил, что не успел послушать альбом. После такого признания певица обиделась и ушла, сообщает Daily Mail.

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Лейбл артистки Sony запретил Channel 7 транслировать интервью. Из-за этого инцидента канал потерял $1 млн. А Доран был отстранен от эфиров на две недели.

Британская артистка 33-летняя Адель ошеломила очередной порцией стильных фотографий. В этот раз певица предстала в ретро-образах. Звезда приняла участие в фотосессии для The Face и украсила обложку глянца. Позировала перед камерой британского фотографа Шарлотты Уэльс.