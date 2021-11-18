В спортивном и на каблуке. Харизматическая Адель поразила кадрами из ретро-фотосессии

Британская артистка 33-летняя Адель ошеломила очередной порцией стильных фотографий. В этот раз певица предстала в ретро-образах.

Звезда приняла участие в фотосессии для The Face и украсила обложку глянца. Позировала перед камерой британского фотографа Шарлотты Уэльс. Кадры опубликовали на сайте издания.

Стилисты подготовили исполнительнице образы в ретро-стилистике. Адель позировала в черном платье, красном жакете и черных брюках, а также в спортивном костюме и на каблуках.

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Фото: Шарлотта Уэльс для издания The Face

Во время первого за пять лет концерта британской певицы Адель ее поклонник сделал предложение любимой прямо на сцене. Звезда подыграла мужчине и помогла преподнести сюрприз.