Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео

Во время первого за пять лет концерта британской певицы Адель ее поклонник сделал предложение любимой прямо на сцене.

Видео помолвки опубликовали зрители в сети. Звезда подыграла мужчине и помогла преподнести сюрприз.

Автор: instagram.com/adele Во время первого за 5 лет концерта британской певицы Адель ее поклонник сделал предложение любимой прямо на сцене

"Мы сейчас выключим свет. Будете шуметь - я вас прибью", - сказала Адель.

Затем мужчина вывел любимую с завязанными глазами и в наушниках на сцену, стал на одно колено и сделал предложение. Женщина по имени Эшли ответила: "Да". Она была в шоке, когда увидела певицу и сцену.

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"Хорошо, что она сказала "Да", иначе я бы не знала, кому петь следующую песню", - пошутила артистка.

На концерте Адель такие романтические поступки – не впервые. В 2016 году во время выступления в датской столице Копенгагене звезда помогла обручиться гей-паре.