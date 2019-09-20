Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль

Украинская певица 25-летняя Екатерина Гуменюк, которая выступает под ником Ассоль, вышла замуж.

Церемония прошла в четверг, 19 сентября, в одном из киевских ресторанов.

Избранником знаменитости стал бизнес-аналитик Артем Тараненко.





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На свадьбу пары пригласили около 150 гостей. Публику развлекали украинские артисты: Тина Кароль, Верка Сердючка и Дмитрий Монатик. Ведущими церемонии стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Для праздника Ассоль выбрала пышное белое свадебное платье весом 23 кг. Платье было осыпано белым жемчугом. Образ невесты довершала длинная фата и диадема.

Новоиспеченные супруги знакомы друг с другом с детства. Ассоль и Артем начали встречаться 2 года назад. Тараненко сделал предложение возлюбленной в мае 2018-го. Катя Гуменюк участвовала в 6-м сезоне вокального шоу "Голос страны". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.