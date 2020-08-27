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четверг, 27 августа 2020 12:44

"Таких актеров еще 100 лет не будет" - Богдану Ступке исполнилось бы 79 лет
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Сегодня, 27 августа, актер театра и кино Богдан Ступка отмечал бы 79-летие. 2 года боролся с онкологическим заболеванием. Но сердце не выдержало: 22 июля 2012-го выдающегося актера не стало из-за сердечного приступа.

Богдан Сильвестрович родился в семье оперных певцов на Львовщине. Во Львове театрального института не было, а ехать в Киев юноше было не на что - семья жила очень бедно. После школы работал учеником слесаря ​​на заводе, затем в астрономической лаборатории. В 1959 году при театре имени Марии Заньковецкой открыли театральную студию, и Ступка смог получить актерское образование.

В 1967-м женился на Ларисе Корниенко. Лариса Семеновна — балерина родом из азербайджанского Баку.

У Богдана Сильвестровича и Ларисы Семеновны 1967-го родился сын — Остап.

"Считал, что нет ничего важнее семью. И когда семья пополнялась, шутил — клан Ступок разрастается. Сын 52-летний Остап и внук 33-летний Дмитрий также актеры", — говорит двоюродная сестра Ступки Надежда Дика.

Богдан Ступка отмечал бы 79-летие
Фото: vkurse.ua
Богдан Ступка отмечал бы 79-летие
Богдан Ступка отмечал бы 79-летие
Богдан Ступка отмечал бы 79-летие
Богдан Ступка отмечал бы 79-летие.

Богдан Ступка был актером столичного театра им. Ивана Франко. Сыграл более 100 ролей в спектаклях и кино. Самые известные фильмы с его участием: "Белая птица с черной отметиной", "Дети Солнца", "Огнем и мечом". 2 года он был министром культуры. С 2001-го стал художественным руководителем Киевского театра им. Ивана Франко. Должность занимал до конца жизни.

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"Есть замечательные актеры, но таких, как Богдан, еще 100 лет не будет. В последние годы жизни он постоянно повторял, что устал играть и говорить со сцены. Но до последнего репетировал спектакль" Чайку ". Когда повторял текст вместе с актрисой Людмилой Смородиной по телефону, то уже передвигался на инвалидной коляске. Он хотел отдохнуть и помолчать. Бог исполнил его просьбу ", — делится воспоминаниями жена Ступки.

Постоянно просматриваю фильмы и выступления Богдана Сильвестровича. Моя комната как его музей - везде фотографии, картины, - говорит актриса 77-летняя Лариса Ступка

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Дата
27
августа

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