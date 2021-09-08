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среда, 08 сентября 2021 11:20

"Такие фото грех не лайкнуть": Никитюк поразила обольстительным луком
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Телеведущая и блогер 33-летняя Леся Никитюк поразила поклонников эффектным образом на фотографиях в Instagram.

Леся Никитюк показалась в обольстительном наряде
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показалась в обольстительном наряде
Леся Никитюк показалась в обольстительном наряде

Леся показалась в обтягивающем латексном корсете и брюках из этого материала. Дополнила образ сапогами на каблуке и бежевым тренчем. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру.

"Давайте договоримся раз и навсегда. Я выставляю фотки, вы лайкаете и пишете в комментариях, что я Amazing", - написала Леся под фотографиями.

Подписчики действительно не поскупились на комплименты:

"Такие фото грех не лайкнуть", "Тебе не поставить лайк, это все равно, что пойти в клуб и там не потанцевать и не выпить", "Роскошная".

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Телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram откровенные снимки. Звезда отдыхает на итальянском курорте и там позировала в бассейне с видом на море.

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