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среда, 11 августа 2021 23:46

Леся Никитюк одела "опасный купальник"

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Леся Никитюк одела &quot;опасный купальник&quot;
Телеведущая Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая и блогер Леся Никитюк опубликовала на своей станице в Instagram откровенные снимки.

Звезда отдыхает на итальянском курорте и там позировала в бассейне с видом на море.

Леся появилась в розовом раздельном купальнике, что едва прикрыл ее грудь.

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нем", - подписала фотографию Никитюк.

Поклонники не остались равнодушными и написали свое впечатление от фотографий в комментариях: "Опасный купальник", "Хочу доверять людям, как она своему купальнике", "Ну, шикарная ж", "Леся, ты красавица", "Богиня".

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Телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала своим подписчикам в Instagram приятную новость. Звезда заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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