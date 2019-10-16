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среда, 16 октября 2019 10:44

"Так смеялись" - актеры сериала "Друзья" снова вместе

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&quot;Так смеялись&quot; - актеры сериала &quot;Друзья&quot; снова вместе
"Друзья" собрались в Кортни Кокс дома. Фото с открытых источников.

Американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.

Энистон опубликовала снимок, на котором позирует с коллегами по сериалу "Друзья" - 55-летней Кортни Кокс, 56-летней Лизой Кудроу, 52-летним Мэттом Лебланом, 50-летним Мэттью Перри и 52-летним Дэвидом Швиммером, передает "УНИАН".

Селфи сделали во время дружеской встречи звезд популярного ситкома. За 16 часов снимок собрал почти 8 млн "лайков". Страница Энистон за это время уже собрала 6,2 млн подписчиков.

Актриса не уточнила, когда сделала фото с "Друзьями", но рассказала, что это было дома у Кортни Кокс.

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And now we're Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

"Швиммер был в городе, и у всех нас было время, и мы собрались вместе. Боже, мы так смеялись", - написала она.

В британском королевском дворце появилась вакансия. Для герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон ищут нового секретаря. Нынешний помощник Ребекка Дикон собирается уходить с поста в начале лета.

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Дата
16
октября

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