"Так хорошо погуляла" - у Ирины Федишин пополнения

Певица 34-летняя Ирина Федишин удивила подписчиков в Instagram необычным контентом. Ирина опубликовала милое фото с котятами и написала, что ищет для них новых хозяев.
Дело в том, что кошка певицы недавно родила четверых малышей.
"Я заметила, как в Лапки заокруглився животик. И стало понятно, что она станет мамой. Мы начали с мужем высчитывать, когда же она себе так хорошо погуляла и на когда нам ждать пополнения", - рассказала Федишин под фото.
Звезда добавила, что теперь у нее дома пять котов.
"Это многовато котиков как на одну квартиру. Поэтому у кого есть желание получить хорошего котенка, я с радостью поделюсь и подарю малышей в хорошие руки. Родились они в начале сентября, уже начали видеть и очень хорошие. Мама их породистая вислоухая, а вот про папу неизвестно ничего. Но сами котята ушками пошли в маму", - заверила певица.
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Певица Ирина Федишин отправилась вместе с семьей на отдых в солнечную Болгарию. Яркими снимками из отпуска исполнительница делится с поклонниками.
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