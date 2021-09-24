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пятница, 24 сентября 2021 23:46

"Так хорошо погуляла" - у Ирины Федишин пополнения

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Певица 34-летняя Ирина Федишин удивила подписчиков в Instagram необычным контентом. Ирина опубликовала милое фото с котятами и написала, что ищет для них новых хозяев.

Дело в том, что кошка певицы недавно родила четверых малышей.

Автор: Instagram.com/ irynafedyshyn
  Ирина Федишин может подарить пестрых котят.
Ирина Федишин может подарить пестрых котят.

"Я заметила, как в Лапки заокруглився животик. И стало понятно, что она станет мамой. Мы начали с мужем высчитывать, когда же она себе так хорошо погуляла и на когда нам ждать пополнения", - рассказала Федишин под фото.

Звезда добавила, что теперь у нее дома пять котов.

"Это многовато котиков как на одну квартиру. Поэтому у кого есть желание получить хорошего котенка, я с радостью поделюсь и подарю малышей в хорошие руки. Родились они в начале сентября, уже начали видеть и очень хорошие. Мама их породистая вислоухая, а вот про папу неизвестно ничего. Но сами котята ушками пошли в маму", - заверила певица.

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Певица Ирина Федишин отправилась вместе с семьей на отдых в солнечную Болгарию. Яркими снимками из отпуска исполнительница делится с поклонниками.

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