Тайная свадьба, трехдневный праздник и церемония среди Карпат: кто из звезд женился в 2021-м

Американская светская львица и модель Пэрис Хилтон отгуляла одну из самых роскошных свадеб года. Звезда вышла замуж за бизнесмена Картера Реума 11 ноября. Церемония прошла в частном имении в Лос-Анджелесе, а свадьбу гуляли в течение трех дней. Среди гостей были такие звезды, как бизнесвумен Ким Кардашьян, певицы Леле Понс и Деми Ловато.

Gazeta.ua рассказывает, кто из знаменитостей пошел под венец в этом году.

Автор: коллаж Gazeta.ua Оскароносный актер Николас Кейдж, ведущая Иванна Онуфрийчук и другие звезды, которые пошли под венец в этом году

В конце января канадско-американская фотомодель Памела Андерсон в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал ее же охранник Дэн Хейхерст, с которым она закрутила роман во время самоизоляции осенью 2020 года. Свадьбу отметили на заднем дворе имения Андерсона. Звезда "Спасателей Малибу" выбрала кремовый корсет, пышную голубую юбку и длинную фату от итальянского дома моды Valentino. Жених был в темных брюках и светлой рубашке. Из гостей был один свидетель.

"Мы мечтали о пышной свадьбе, но карантинные ограничения внесли коррективы. Родных и друзей на праздник не приглашали, чтобы не подвергать опасности", - говорила Андерсон в одном из комментариев.

Ведущая "Танців із зірками" Иванна Онуфрийчук с бизнесменом казахского происхождения Алмазом сыграла пышную свадьбу на Мальдивах еще в феврале. Но потом призналась, что они пока официально не расписались. Звезда объяснила, что они не могли определить, в какой стране хотели бы оформить брак: миллиардер планировал в Швейцарии, а Онуфрийчук – в Украине. Впрочем, официально пара женилась в Киеве 11 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед свадьбой надо сдать тест, что у ребенка не будет мышечной атрофии

Американский актер Николас Кейдж женился на 30 лет младше Рико Шибату. Для кинозвезды этот брак – пятый, а для его избранницы – первый. Свадебная церемония прошла 16 февраля в Лас-Вегасе. Пара встречалась год до женитьбы.

Фото: spletnik.ru

Каратистка Анжелика Терлюга, завоевавшая "серебро" на Олимпиаде в Токио, пошла под венец с тренером Владимиром Зарецким. Церемония бракосочетания в американском стиле прошла в Одессе 26 сентября. А 22 сентября влюбленные расписались. Пара общалась в течение 15 лет. Встречаться начали в январе 2021 года. Через три месяца Зарецкий позвал спортсменку замуж.

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента недвижимости Далтона Гомеса 15 мая. Свадьбу, на которую пригласили около 20 гостей, отыграли тайно в доме звезды в ее родном Монтесито. Исполнительница выбрала шелковое платье от Vera Wang с открытой спиной. Жених появился в классическом черном костюме и белой рубашке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился

Звезда "Крепостной" Тарас Цимбалюк женился на визажистке Тине Антоненко 3 июля. Пара устроила церемонию посреди Карпат. На свадьбе избранница актера появилась в двух платьях: в длинном со шлейфом и открытой спиной и коротком, надетым с кроссовками. Цимбалюк появился в черном костюме с белыми кроссовками.

Победитель 10-го сезона шоу "Голос країни" 19-летний Роман Сасанчин женился на любимой 24-летней Иванне. Пара ждет первенца, который должен появиться на свет уже в январе.