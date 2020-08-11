Sysuev представляет песню с американским рэпером Kayola

Недавно Sysuev попал в список украинских артистов, рекомендованных для выступлений за рубежом в жанре Hip-Hop. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Sysuev выпустил новую урбан песню "South Beach". Артист записал композицию вместе с популярным американским рэпером Kayola, много лет пропагандирует Hip-Hop и открыл школу рэперов.

"Мы познакомились с Kayola во время отдыха в Майами два года назад. Тусили, фристайлилы в местных клубах и с тех пор стали настоящими друзьями, сейчас помогаем друг другу в записи треков и их популяризации в Украине и США. Счастлив, что наконец вышла наша совместная работа" South Beach ". Она уже звучит на радиостанциях Калифорнии и Техаса. В композиции мы интересно объединили стиле R & B и G-Funk. Уверен, что он придется по вкусу как давним ценителям West Coast звучание, так и совсем юным фанатам Hip-Hop музыки. В сингл классно отдыхать на морском побережье с красивой просто попробуй это ", - говорит Sysuev.

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Недавно Sysuev попал в список украинских артистов, рекомендованных для выступлений за рубежом в жанре Hip-Hop, по версии Украинского Института. Этот Институт представляет украинскую культуру в мире, формирует положительный имидж Украины, способствует продвижению украинских артистов по всему миру.

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