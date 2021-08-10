Сына Елизаветы II обвиняют в изнасиловании. Жертва рассказала подробности

Вирджиния Джуффре и принц Эндрю сделали фото в Лондоне в 2001 году. Фото: VIRGINIA ROBERTS

Вирджиния Джуффре (Робертс) подала иск на сына британской королевы Елизаветы II Эндрю. Утверждает, что принц якобы трижды изнасиловал ее.

Жалобу будет рассматривать окружной суд США на Манхэттене, сообщает Reuters.

Женщина утверждает, что ее продал для секса покойный финансист Джеффри Эпштейн. Была жертвой его сексуальной эксплуатации с 2000 до 2002 год. Ей тогда было 16 лет.

Насилие со стороны принца Эндрю произошло около двух десятилетий назад, когда Джуффре было меньше 18 лет. Он заставил ее к сексу в лондонском доме давней соратницы Эпштейна Гислен Максвелл, британской светской львицы. Все трое угрожали потерпевшей последствиями за непослушание, "ведь имеют мощные связи, богатство и власть".

Принц Эндрю также оскорбил ее в поместье Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и на частном острове, принадлежащем Эпштейну, на Виргинских островах США.

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"Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, а вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости", - заявила Вирджиния Джуффре.

Принц Эндрю сказал, что не помнит, чтобы встречался с Джуффре, и категорически отрицал ее утверждение о сексуальном насилии. Он также назвал поведение Эпштейна "ненадлежащим", но не жалеет об их дружбе.

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