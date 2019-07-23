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вторник, 23 июля 2019 12:01

Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
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Светлана Лобода показала, как отдыхает в Турции
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода показала, как отдыхает в Турции
Светлана Лобода показала, как отдыхает в Турции
Светлана Лобода показала фото с дочкой

Певица Светлана Лобода показала подписчикам, как она отдыхала в Турции на яхте.

Фото в бикини знаменитость опубликовала в Instagram.

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Лобода встала в соблазнительную позу перед камерой в крошечном бежевом бикини. Образ дополняли круглые солнцезащитные очки и распущенные волосы.

Поклонники артистки пришли в восторг от новых фото.

"Ну как можно быть такой идеальной?", "вы прекрасная", "хочу, чтобы у меня была такая фигура", "нельзя быть такой красивой", "я в восторге от вашего тела", "фигура мечты".

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников соблазнительными снимками.

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