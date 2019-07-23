Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте

Фото: @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода показала подписчикам, как она отдыхала в Турции на яхте.

Фото в бикини знаменитость опубликовала в Instagram.

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Лобода встала в соблазнительную позу перед камерой в крошечном бежевом бикини. Образ дополняли круглые солнцезащитные очки и распущенные волосы.

Поклонники артистки пришли в восторг от новых фото.

"Ну как можно быть такой идеальной?", "вы прекрасная", "хочу, чтобы у меня была такая фигура", "нельзя быть такой красивой", "я в восторге от вашего тела", "фигура мечты".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 21 Июл 2019 в 12:05 PDT

Певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников соблазнительными снимками.