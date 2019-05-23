Свадьба Насти Каменских и Потапа. Что известно на данный момент

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2115
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5130
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 13881
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 441
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2340
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5634
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1737
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7065
Фото
Все фото
12
4
5
4
5
Лягушки и кинжалы: странные увлечения звезд
Лягушки и кинжалы: странные увлечения звезд
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Видео
Все видео
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2340
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1215
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1701
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 07:57

Свадьба Насти Каменских и Потапа. Что известно на данный момент

  Комментировать
Автор: tochka.net
  Уже сегодня, 23 мая, певица Настя Каменских и продюсер и исполнитель Потап могут стать супругами
Уже сегодня, 23 мая, певица Настя Каменских и продюсер и исполнитель Потап могут стать супругами

Уже несколько недель все обсуждают возможную тайную свадьбу певицы Насти Каменских и рэпера и продюсера Потапа. Официально артисты свои намерения жениться не подтверждали, но и не опровергали.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет, с начала совместного сотрудничества артистов, даже когда Потап был официально женат.

Первая правдоподобная информация о звездной свадьбе появилась в начале мая. Когда один из приглашенных на праздник гостей рассекретил журналистам дату мероприятия. По словам собеседника издания, он должен состояться уже сегодня, 23 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Настя ищет миллионера": астролог описал гороскопы совместимости Потапа и Каменских

Позже в СМИ появились и подробности предстоящей свадьбы. Инсайдеры сообщали, что экс-супруга Потапа Ирина Горовая станет не просто гостьей, а свидетельницей на свадьбе. Затем в сеть "слили" зашифрованные приглашение на торжество. В листовке зашифрованные секретные данные, и с первого взгляда понять, от кого же приглашение, невозможно. Однако, если внимательно рассмотреть приглашение, можно увидеть инициалы артистов - переплетенные П (Потап) и К (Каменских).

Автор: strana.ua
  В сети показали приглашение на свадьбу Насти и Потапа
В сети показали приглашение на свадьбу Насти и Потапа

После того, как эту информацию начали тиражировать СМИ, артисты всячески уклонялись от прямого ответа на вопрос, будет ли свадьба. Но в одном из комментариев певица отметила, что на свадьбу приглашать прессу не собирается, потому что это событие очень интимное. И этим фактически подтвердила, что праздник состоится.

Украинская певица Настя Каменских (NK) выходит замуж. Названа также дата свадьбы. Такая информация появилась в СМИ. Как и предполагали поклонники, артистка якобы станет женой известного музыканта Алексея Потапенко (Потап). Организацией свадьбы якобы занимается киевское ивент-агентство "GG PROJECT".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свадьба Насти Каменских и Потапа. Что известно на данный момент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Рекорд на деревянном самолете не признали

Болельщики умирали от удушья

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 160671
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 43236
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 4 Просмотров: 22069
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 21807
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 20980
Знаменитости
Лягушки и кинжалы: странные увлечения звезд
Лягушки и кинжалы: странные увлечения звезд
12
 Просмотров: 1431
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
4
 Просмотров: 1566
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
5
 Просмотров: 6381
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
4
 Просмотров: 3555
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
5
 Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
5
Порошенко готовят на новую должность
5
Россия отказалась от мира с Украиной
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 35030
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua