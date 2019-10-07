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понедельник, 07 октября 2019 11:48

"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
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Тина Кароль поразила соблазнительным нарядом.
Фото: @tina_karol
Тина Кароль поразила соблазнительным нарядом.
Тина Кароль поразила соблазнительным нарядом.
Тина Кароль поразила соблазнительным нарядом.
Тина Кароль поразила соблазнительным нарядом.

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников соблазнительным образом на прямом эфире "Танцев со звездами".

Фото в сексуальном платье появились в Instagram звезды.

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Наряд был необычного кроя, с глубоким вырезом до бедра и большим декольте, которое подчеркнуло пышную грудь певицы. Образ знаменитости довершала объемная прическа, яркий макияж и черные "лодочки".

Фанаты Тина пришли в восторг от сексуального образа певицы.

"Стыд пропал, градус повышен", "Богиня", "Фарфоровая кукла", "Что за секс", "С каждым днем все лучше и лучше", "Наша любимая королева", "Нереально красивая".

Певица Тина Кароль регулярно выкладывает в Instagram откровенные фото. Демонстрирует стройные ноги, глубокие декольте. На этот раз артистка обнажила ранее закрытую часть тела - спину.

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