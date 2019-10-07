"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников соблазнительным образом на прямом эфире "Танцев со звездами".

Фото в сексуальном платье появились в Instagram звезды.

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Наряд был необычного кроя, с глубоким вырезом до бедра и большим декольте, которое подчеркнуло пышную грудь певицы. Образ знаменитости довершала объемная прическа, яркий макияж и черные "лодочки".

Фанаты Тина пришли в восторг от сексуального образа певицы.

"Стыд пропал, градус повышен", "Богиня", "Фарфоровая кукла", "Что за секс", "С каждым днем все лучше и лучше", "Наша любимая королева", "Нереально красивая".

Певица Тина Кароль регулярно выкладывает в Instagram откровенные фото. Демонстрирует стройные ноги, глубокие декольте. На этот раз артистка обнажила ранее закрытую часть тела - спину.