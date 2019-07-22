"Стыд исчез" - Брежнева поделилась "горячим" фото в бикини

Фото: из открытых источников

Певица Вера Брежнева взбудоражила фанатов откровенным фото. В Instagram она опубликовала снимок в черном бикини. Хорошо видно ее длинные ноги и стройную фигуру.

На снимке певица сидит в провокационной позе, забравшись на забор, и на фоне живописного пейзажа позировала, сидя на небольшой колонне.

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В посте женщина использовала хэштег "стыд исчез, повышенный градус, я не святая".

Поклонники записали экс-солистку группы "ВИА Гра" комплиментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #стеснениепропало #градусповышен 😎 #янесвятая Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 20 Июл 2019 в 9:21 PDT

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась соблазнительным снимком в купальнике. Знаменитость разместила соблазнительное фото, которое сделала в Греции, на странице в Instagram.