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понедельник, 22 июля 2019 09:12

"Стыд исчез" - Брежнева поделилась "горячим" фото в бикини

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&quot;Стыд исчез&quot; - Брежнева поделилась &quot;горячим&quot; фото в бикини
Фото: из открытых источников

Певица Вера Брежнева взбудоражила фанатов откровенным фото. В Instagram она опубликовала снимок в черном бикини. Хорошо видно ее длинные ноги и стройную фигуру.

На снимке певица сидит в провокационной позе, забравшись на забор, и на фоне живописного пейзажа позировала, сидя на небольшой колонне.

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В посте женщина использовала хэштег "стыд исчез, повышенный градус, я не святая".

Поклонники записали экс-солистку группы "ВИА Гра" комплиментами.

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#стеснениепропало #градусповышен 😎 #янесвятая

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась соблазнительным снимком в купальнике.

Знаменитость разместила соблазнительное фото, которое сделала в Греции, на странице в Instagram.

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Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

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