"Стыд исчез" - Брежнева поделилась "горячим" фото в бикини

Певица Вера Брежнева взбудоражила фанатов откровенным фото. В Instagram она опубликовала снимок в черном бикини. Хорошо видно ее длинные ноги и стройную фигуру.
На снимке певица сидит в провокационной позе, забравшись на забор, и на фоне живописного пейзажа позировала, сидя на небольшой колонне.
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В посте женщина использовала хэштег "стыд исчез, повышенный градус, я не святая".
Поклонники записали экс-солистку группы "ВИА Гра" комплиментами.
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Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась соблазнительным снимком в купальнике.
Знаменитость разместила соблазнительное фото, которое сделала в Греции, на странице в Instagram.
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