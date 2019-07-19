Регина Тодоренко показала стройную фигуру в микро-бикини

Регина Тодоренко поделилась пляжным снимком в сети. Фото: @reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась соблазнительным снимком в купальнике.

Знаменитость разместила соблазнительное фото, которое сделала в Греции, на странице в Instagram.

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Тодоренко позировала на берегу моря в розовом бикини от бренда Calzedonia. На плечи звезда накинула легкую белую в черную полоску рубашку. Образ Регины дополняли солнцезащитные очки.

"Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые тщательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. Ох уж это обжорство", - подписала публикацию телеведущая.

Поклонники засыпали Тодоренко комментариями.

"Слишком горячо", "Регина, ты очень классная", "ты такая стройная", "идеально выглядишь", "какая роскошная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 18 Июл 2019 в 11:41 PDT

Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, недавно сыграли громкую свадьбу в итальянском городе Сорренто, показали праздничные наряды и попали на обложку журнала Ok Magazine.