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вторник, 13 августа 2019 16:15

"Стянула с меня трусы" - Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии
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Джош Кросс обвинил Кэти Перри в издевательстве
Фото: https://weheartit.com
Джош Кросс обвинил Кэти Перри в издевательстве
Джош Кросс обвинил Кэти Перри в издевательстве

Американский актер и модель 38-летний Джош Клосс обвинил певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах.

Человек в 2010 году снимался в клипе звезды на песню Teenage Dream.

По словам Клосса, на одной из вечеринок Перри публично стянула с него штаны с бельем, чтобы показать половые органы мужчины друзьям.

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"Я привел друга, который очень хотел встретиться с Кэти. Это была вечеринка по случаю дня рождения. Когда я увидел ее, мы обнялись, она все еще нравилась мне. Она стянула мои штаны и трусы, чтобы показать толпе вокруг мой член. Вы можете представить, каким жалким и смущенным я себя чувствовал?", - поделился с подписчиков Джош.

Клосс рассказал об инциденте только сейчас, чтобы показать, что властные женщины отвратительны так же, как и мужчины.

Пока что ни Кэти Перри, ни ее представители не прокомментировали ситуацию.

Недавно 9 женщин выступили с заявлением, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго.

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