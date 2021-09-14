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вторник, 14 сентября 2021 23:46

Стужук посветила ягодицами в бикини и послала новый запрос Вселенной
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София Стужук похвасталась прелестями и послала новый запрос Вселенной
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук похвасталась прелестями и послала новый запрос Вселенной
София Стужук похвасталась прелестями и послала новый запрос Вселенной
София Стужук похвасталась прелестями и послала новый запрос Вселенной
София Стужук похвасталась прелестями и послала новый запрос Вселенной

Блогер и многодетная мать 26-летняя София Стужук решила отдохнуть на природе без детей и одновременно сделать несколько откровенных фото. Снимки опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях София позирует возле бассейна в голубом бикини, щеголяя сочными формами.

"Поехала на денек, чтобы вернуться в состояние потока, войти в ресурс, поймать новые инсайты, визуализировать себе мечты и цели, почувствовать вайб, позакрывать всякие незакрытые гештальты и послать во Вселенную новые запросы", - написала Стужук под фото.

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Блогер 26-летняя София Стужук заявила о намерении похудеть на 10 килограммов. Эксперимент продлится 21 день. Занятия спортом, массажи и особенности питания Стужук собирается освещать на своей странице в Instagram.

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