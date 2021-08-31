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вторник, 31 августа 2021 23:46

Стужук в бикини объявила о марафоне похудения
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София Стужук хочет похудеть до 21 сентября
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук хочет похудеть до 21 сентября
София Стужук хочет похудеть до 21 сентября

Блогер и многодетная мать 26-летняя София Стужук заявила о намерении похудеть на 10 килограммов. Марафон похудения женщина вместе с подругой начинает с сегодняшнего дня. Эксперимент продлится 21 день. Занятия спортом, массажи и особенности питания Стужук собирается освещать на своей странице в Instagram.

София заверила, что это ее первый опыт похудения, ведь раньше она всегда была в форме. Начиная с 13 лет ее вес был около 54 кг.

Также блогер отметила, что через три месяца после каждых родов она возвращалась к прежнему весу.

Женщина призналась, что начала поправляться из-за стресса после смерти ее экс-мужа Дмитрия.

"После октябрьских событий я поправилась на 10 кг за 1,5 месяца, сама того не заметив. И так в этих 63 кг и застряла на весь этот год. Но хватит уже. Время это менять", - написала София.

Стужук пообещала, что до 21 сентября будет весить меньше 60 кг.

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Блогер 26-летняя София Стужук сделала пластику лица. Операцию по уменьшению кончика носа и удаления жира с век провел украинский хирург Эдгар Каминский. Стужук уже избавилась от тейпов и швов, а теперь с тремя детьми уехала на отдых в Одессу.

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