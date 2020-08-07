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пятница, 07 августа 2020 10:52

Стройная жена Dzidzio соблазнительно позирует в купальнике
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Жена Dzidzio на фотографиях щеголяет стройностью и длинными ножками в купальнике.
Фото: Instagram
Жена Dzidzio на фотографиях щеголяет стройностью и длинными ножками в купальнике.
Жена Dzidzio на фотографиях щеголяет стройностью и длинными ножками в купальнике.
Жена Dzidzio на фотографиях щеголяет стройностью и длинными ножками в купальнике.
Жена Dzidzio на фотографиях щеголяет стройностью и длинными ножками в купальнике.

Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Хома, радует поклонников обольстительными фото в своем Instagram. Жена Dzidzio на фотографиях щеголяет стройностью и длинными ножками в купальнике.

На последней фотографии в Instagram артистка позирует в красном цельном купальнике на яхте.

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"Подмигиваю солнышку," - написала Slavia в своем Instagram.

Певица Ярослава Хома, также известная как Slavia, опубликовала "горячие" фотографии с отдыха. Артистка провела отпуск не в заграничных пляжах, а на украинском острове Джарылгач.

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