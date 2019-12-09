Страсть в красном: Каменских поцеловалась с Поляковой

Две певицы целовались. Фото: Сегодня

Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались в эфире шоу "Х-фактор".

Кроме этого, для съемок в вокальном шоу певицы подобрали откровенные образы, сообщили в Сегодня.юа

Ольга Полякова надела яркую накидку красного цвета с длинными разрезами. Рукава накидки украшенные перьями. С помощью платья Полякова акцентировала внимание на своей груди. На голову надела терновый венок.

Настя Каменских выбрала обтягивающее платье из кожи, тоже красное. Волосы перекрасила в вишневый цвет.

Во время эфира, Оля и Настя то и дело "подкалывали" друг друга по поводу образа. А эфир шоу "Х-фактор" проходил на тему ретро-музыки - девяностые и 00-е.

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