Стоянов не в больнице: жена опровергает госпитализацию

Жена российского актера и режиссера Юрия Стоянова отрицает, что его госпитализировали. Однако журналисты утверждают, что артиста уже готовят к операции.
"Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", - сказала Елена Стоянова в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
По данным российских СМИ, у актера диагностировали одонтогенные кисты зубов.
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Ранее Юрий Стоянов попал в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.
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