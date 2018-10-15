Стоянов не в больнице: жена опровергает госпитализацию

Юрий Стоянов Фото: versiya.info

Жена российского актера и режиссера Юрия Стоянова отрицает, что его госпитализировали. Однако журналисты утверждают, что артиста уже готовят к операции.

"Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", - сказала Елена Стоянова в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

По данным российских СМИ, у актера диагностировали одонтогенные кисты зубов.

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Ранее Юрий Стоянов попал в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.