"Столько боли и проблем" - любимая Фагота поделилась, почему у них до сих пор нет детей

 
Ексклюзивы
1/5
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 1494
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 918
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 180
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2799
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 558
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1440
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3447
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3033
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 900
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9937
Фото
Все фото
5
5
14
7
5
Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
&quot;Столько боли и проблем&quot; - любимая Фагота поделилась, почему у них до сих пор нет детей
"Столько боли и проблем" - любимая Фагота поделилась, почему у них до сих пор нет детей
Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Голая Леди Гага выпятила пышные ягодицы сразу для двух Vogue
Голая Леди Гага выпятила пышные ягодицы сразу для двух Vogue
Видео
Все видео
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 801
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6435
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4032
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 81
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
среда, 03 ноября 2021 17:37

"Столько боли и проблем" - любимая Фагота поделилась, почему у них до сих пор нет детей
5

  Комментировать

Дизайнер 47-летняя Ольга Навроцкая, 10 лет жмвущая в гражданском браке с вокалистом группы ТНМК 47-летним Олегом "Фаготом" Михайлютой, поделилась деталями личной жизни.

Звездная пара познакомилась на дне рождения ведущей Маши Ефросининой. О том, что за столько общих лет их чувства укрепились, любимая Фагота рассказала в интервью программе "ЖВЛ".

"Мы приобрели некую гармонию, повзрослели. И чувства повзрослели", - отметила она.

Навроцкая призналась, что несколько лет назад они пережили кризис в отношениях. Влюбленные даже расходились на время.

Дизайнер Ольга Навроцкая, которая 10 лет живет в гражданском браке с вокалистом группы ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютой, поделилась деталями личной жизни
Фото: instagram.com/navro
Дизайнер Ольга Навроцкая, которая 10 лет живет в гражданском браке с вокалистом группы ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютой, поделилась деталями личной жизни
Дизайнер Ольга Навроцкая, которая 10 лет живет в гражданском браке с вокалистом группы ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютой, поделилась деталями личной жизни
Дизайнер счастлива от того, что Фагот стал отцом до отношений с ней
Звездная пара познакомилась на дне рождения ведущей Марии Ефросининой

"Когда ты уже столько лет с человеком, не хочется терять эти отношения. Но ты в этих отношениях быть не можешь. Начинаешь автоматически над ними работать. Я начала медитировать, ушла в духовное развитие, успокоилась. Все же женщины транслируют состояние, а мужчины, как антенны, его принимают", - добавила дизайнер.

Они с Фаготом также близкие друзья, которым всегда интересно вместе. Еще в начале отношений ходили сплетни, что именно Навроцкая стала причиной разрыва отношений музыканта с беременной экс-возлюбленной.

"Это ложь. Это было его решение, его отношения с матерью ребенка. Я здесь ни при чем", - отметила звезда.

Женщина счастлива, что Фагот стал отцом до нее. Дизайнер детей не хочет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку

"Я не готова брать на себя такую ​​ответственность. Вот настоящее объяснение - не физиология. Я не хочу. Столько боли, проблем, ответственности в жизни. Я не понимаю, как можно привести в эту жизнь ребенка и оставить его, чтобы он мучался и радовалась. Я считаю, что жизнь сложна", - объяснила она свое решение.

Певица Анастасия Приходько призналась, что чуть не развелась с мужем Александром. Пара поженилась в 2013 году и вместе воспитывает троих детей. Но в 2018-м супруги два месяца не жили вместе и подали на развод.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Столько боли и проблем" - любимая Фагота поделилась, почему у них до сих пор нет детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 12249
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 7209
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 6715
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 1 Просмотров: 6067
Пусть идет в ср*ку - автор &quot;Рагу.лі&quot; о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
 3 Просмотров: 5409
Знаменитости
Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
5
 Просмотров: 18
Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели
14
 Просмотров: 4664
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 4842
Голая Леди Гага выпятила пышные ягодицы сразу для двух Vogue
Голая Леди Гага выпятила пышные ягодицы сразу для двух Vogue
5
 Просмотров: 1953
Почти не спит: жену Болдуина беспокоит ментальное здоровье мужа
Почти не спит: жену Болдуина беспокоит ментальное здоровье мужа Просмотров: 441
Больше всего комментируют
11
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
6
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 43807
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть