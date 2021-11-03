"Столько боли и проблем" - любимая Фагота поделилась, почему у них до сих пор нет детей

Дизайнер 47-летняя Ольга Навроцкая, 10 лет жмвущая в гражданском браке с вокалистом группы ТНМК 47-летним Олегом "Фаготом" Михайлютой, поделилась деталями личной жизни.

Звездная пара познакомилась на дне рождения ведущей Маши Ефросининой. О том, что за столько общих лет их чувства укрепились, любимая Фагота рассказала в интервью программе "ЖВЛ".

"Мы приобрели некую гармонию, повзрослели. И чувства повзрослели", - отметила она.

Навроцкая призналась, что несколько лет назад они пережили кризис в отношениях. Влюбленные даже расходились на время.

Фото: instagram.com/navro

"Когда ты уже столько лет с человеком, не хочется терять эти отношения. Но ты в этих отношениях быть не можешь. Начинаешь автоматически над ними работать. Я начала медитировать, ушла в духовное развитие, успокоилась. Все же женщины транслируют состояние, а мужчины, как антенны, его принимают", - добавила дизайнер.

Они с Фаготом также близкие друзья, которым всегда интересно вместе. Еще в начале отношений ходили сплетни, что именно Навроцкая стала причиной разрыва отношений музыканта с беременной экс-возлюбленной.

"Это ложь. Это было его решение, его отношения с матерью ребенка. Я здесь ни при чем", - отметила звезда.

Женщина счастлива, что Фагот стал отцом до нее. Дизайнер детей не хочет.

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"Я не готова брать на себя такую ​​ответственность. Вот настоящее объяснение - не физиология. Я не хочу. Столько боли, проблем, ответственности в жизни. Я не понимаю, как можно привести в эту жизнь ребенка и оставить его, чтобы он мучался и радовалась. Я считаю, что жизнь сложна", - объяснила она свое решение.

Певица Анастасия Приходько призналась, что чуть не развелась с мужем Александром. Пара поженилась в 2013 году и вместе воспитывает троих детей. Но в 2018-м супруги два месяца не жили вместе и подали на развод.