Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения

Певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим именем NK, поразила поклонников архивными фото. Звезда показала, как выглядела до похудения.

Снимками артистка поделилась в Instagram. На фотографиях позирует в купальниках. Также знаменитость сравнила архивные кадры с фотографиями, на которых видно ее похудевшую фигуру.

Фото: instagram.com/kamenskux

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"Много лет стеснялась публиковать эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Хотя я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец пришла к этому. Девушки, помните об этом всегда. Вы у себя самые важные. Пусть иногда килограммы прибавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не отвечаю общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод упрекать себя", - написала Каменских под фото.

Артистка 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, представила собственное реалити "Девочки рулят". Сегодня, 8 апреля, звезда выпустила 1-ю серию. Всего она представит 10 серий, в которых покажет свои приключения, расскажет о сложностях и поделится деталями из личной жизни.