Каменских выпустила первую серию собственного реалити

В этой серии исполнительница показала, как сделала сюрприз-поездку в Тулум родным и как на это отреагировал ее муж. Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, представила собственное реалити "Девочки рулят". Сегодня, 8 апреля, звезда выпустила 1-ю серию. Всего она представит 10 серий, в которых покажет свои приключения, расскажет о сложностях и поделится деталями из личной жизни.

О премьере реалити певица сообщила в Instagram.

"Давно не делала выпусков, так как сложно успевать самостоятельно все и снимать, и ловить важные моменты, чтобы делиться ими с вами. Именно поэтому я решила, что эту поездку-перезагрузку, которая так важна нам, я буду показывать в формате реалити, чтобы не упустить ни одного важного момента и поделиться с вами", - написала Каменских.

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В этой серии исполнительница показала, как сделала сюрприз-поездку в мексиканский Тулум родным и как на это отреагировал ее муж Алексей Потапенко, известный как Потап. Также она рассказала, как готовилась к поездке, что переживала накануне и чем пожертвовала ради путешествия.

Ранее певица Настя Каменских, также известная как NK, анонсировала собственное реалити под названием "Девочки рулят". Звезда опубликовала тизер, в котором показала свою мать Лидию и жену экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива Анну Завгороднюю.