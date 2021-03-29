Каменских захотела перезагрузиться и запустила реалити-шоу

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, анонсировала собственное реалити под названием "Девочки рулят".
Она сообщила об этом в Instagram. Звезда опубликовала тизер, в котором показала свою мать Лидию и жену экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива Анну Завгороднюю.
Каменских регулярно делится подробностями личной жизни с подписчиками в сети. Теперь решила выпустить реалити-шоу.
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"Недавно я задумалась над тем, каким для меня был прошлый год. Столько событий, столько новых непростых задач. Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что надо что-то менять. Кардинально изменить обстановку и перезагрузиться. Я запускаю собственное реалити, в котором покажу, как проходит наше с девушками перезагрузки", - написала певица в посте.
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Артистка Настя Каменских представила видеоработу на песню "Девочки рулят". В съемках приняли участие певица Даша Астафьева, ведущая Леся Никитюк, блогер Татьяна Парфильева и дизайнер Анна Завгородняя. Режиссером клипа является Леонид Колосовский.
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