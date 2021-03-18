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четверг, 18 марта 2021 09:33

"Девочки рулят": NK представила клип с Астафьевой и Никитюк

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&quot;Девочки рулят&quot;: NK представила клип с Астафьевой и Никитюк
Настя Каменских выпустила клип на песню "Девочки рулят". Фото: скриншот из клипа

Артистка Настя Каменских, также известная как NK, представила видеоработу на песню "Девочки рулят". Опубликовала на YouTube-канале.

О премьере клипа звезда сообщила в Instagram. В съемках приняли участие певица Даша Астафьева, ведущая Леся Никитюк, блогер Татьяна Парфильева и дизайнер Анна Завгородняя. Режиссером клипа является Леонид Колосовский.

"Пусть это видео перенесет вас в красивый девчачий мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые смело идут вперед, кайфуют от жизни и от себя самих. Садитесь с нами в розовый Cadillac и поехали", - написала в посте Каменских.

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Слова и музыку к песне написала Каменских вместе со своим мужем - продюсером Алексеем Потапенко, более известным как Потап.

Артистка Настя Каменских ранее рассказывала, кого сняла в клипе на зажигательную песню "Девочки рулят". Также она вместе с другими звездами отсняла видео в TikTok.

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